La película que estrenará en Disney+ y tiene a la China Suárez como protagonista: de qué trata

La actriz argentina es una de las protagonistas de este film que es dirigido por Agustín Rolandelli.

La actriz vuelve con todo. Foto: Instagram/ @sangrejaponesa. 

Eugenia China Suárez volverá a la actuación de la mano de Disney Plus y del director Agustín Rolandelli, quien supo integrar el equipo del film El Duelo, donde la actriz fue protagonista junto a Joaquín Furriel. En este caso, la plataforma dio a conocer la fecha de estreno de otro éxito que promete arrasar.

Se trata de Parking, una producción audiovisual donde el suspenso y el crimen forman parte de la trama. La China tiene como compañero a Marc Clotet, reconocido actor español que ha participado en películas como La Voz Dormida o El Jugador de Ajedrez.

La historia de esta nueva película se basa en Mateo (Marc Clotet) un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro para planear su escape. Pero todo cambia cuando Lara (China Suárez), una mujer enigmática, paga por una estadía nocturna.

Video: la China Suárez es protagonista de una nueva película en Disney Plus

Minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar y se pierde pisos arriba. Mateo nota que Lara no ha bajado por su ticket y, en un acto impulsivo, la busca. La noche se convierte en una carrera frenética contrarreloj cuando ambos son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligarán a escapar entre rampas, escaleras y niveles.

La China Suárez vuelve a la actuación de la mano de Disney Plus. Foto: captura de pantalla/ Disney Plus.

Unidos por la adversidad, Mateo y Lara luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto brutalista en el que se ha convertido el parking. La película estará disponible el 17 de octubre y la calificación es para mayores de 16 años.

