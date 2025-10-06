La película que estrenará en Disney+ y tiene a la China Suárez como protagonista: de qué trata

La actriz argentina es una de las protagonistas de este film que es dirigido por Agustín Rolandelli.

Eugenia China Suárez volverá a la actuación de la mano de Disney Plus y del director Agustín Rolandelli, quien supo integrar el equipo del film El Duelo, donde la actriz fue protagonista junto a Joaquín Furriel. En este caso, la plataforma dio a conocer la fecha de estreno de otro éxito que promete arrasar.

Se trata de Parking, una producción audiovisual donde el suspenso y el crimen forman parte de la trama. La China tiene como compañero a Marc Clotet, reconocido actor español que ha participado en películas como La Voz Dormida o El Jugador de Ajedrez.

La historia de esta nueva película se basa en Mateo (Marc Clotet) un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro para planear su escape. Pero todo cambia cuando Lara (China Suárez), una mujer enigmática, paga por una estadía nocturna.

La película argentina que estrenará en Disney+ y tiene a la China Suárez como protagonista: de qué trata

Minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar y se pierde pisos arriba. Mateo nota que Lara no ha bajado por su ticket y, en un acto impulsivo, la busca. La noche se convierte en una carrera frenética contrarreloj cuando ambos son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligarán a escapar entre rampas, escaleras y niveles.