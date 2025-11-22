"Está saliendo con...": la broma sobre la China Suárez que hizo estallar de risa a Ricardo Darín y Mario Pergolini

El chiste de Darín, sobre la nueva ficción de su hijo, fue respondido con una picante chicana por parte de Pergolini y la China Suárez fue protagonista.

El reconocido actor Ricardo Darín brindó una entrevista descontracturada y llena de humor a Mario Pergolini en el ciclo Otro Día Perdido. El encuentro, que generó un entretenido ida y vuelta, se volvió viral por un comentario mordaz que el artista lanzó en relación con la actriz la China Suárez.

El chiste sobre la China Suárez que pocos notaron El momento cumbre de la charla se dio cuando Darín estaba comentando los detalles de la nueva serie que prepara su hijo, el Chino Darín. La ficción, titulada El Ruso, está siendo producida con Sebas Borestein.

Ricardo Darín en Otro día perdido Ricardo Darín, invitado estelar de Otro Día Perdido, donde bromeó sobre la China Suárez. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fue en ese punto que el actor deslizó un comentario que causó revuelo: “Estamos haciendo una serie con Sebas Borestein que se llama El Ruso, va a estar muy buena, y la protagoniza el Chino, con la China Suárez ”.

La broma de Pergolini y Darín sobre la China Suárez. La mención de la actriz, siempre en el centro de la farándula, tomó por sorpresa a Pergolini. El conductor repreguntó de inmediato: “¡¿Con la China Suárez?!”.