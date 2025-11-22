La foto que revela el verdadero rostro de la China Suárez y que sorprendió a todo el mundo

La actriz China Suárez se volvió viral en las últimas horas por una imagen que circuló en redes sociales donde se la ve sin ningún tipo de maquillaje.

Aunque la China Suárez ya no se encuentra en la Argentina junto a su pareja, Mauro Icardi, sigue siendo una de las figuras más comentadas en el universo digital. En las últimas horas, una fotografía de la modelo se propagó rápidamente en las redes sociales por la falta de maquillaje y los comentarios lo dijeron todo.

La selfie de la China Suárez que impactó a todos china-suarez-diferencia La foto con maquillaje y la otra sin filtros de la China Suárez. X La imagen que desencadenó el revuelo fue compartida inicialmente por la cuenta @AirFranela en X, donde se hizo una comparativa notoria. En un lado de la publicación, se veía a la actriz súper producida, con el maquillaje y el retoque a los que acostumbra en sus sesiones. Al lado, se encontraba una selfie supuestamente tomada junto a una fan, donde la China Suárez lucía su rostro completamente al natural, sin una pizca de maquillaje y libre de filtros.

China Suárez en La mañana con Moria La actriz sigue siendo criticada por los haters en las redes sociales. Captura Eltrece El contraste fue tan marcado que sorprendió a sus seguidores, quienes no tardaron en inundar el post con mensajes. La difusión de la imagen generó un intenso intercambio de opiniones: mientras que un sector del público celebró con entusiasmo la decisión de la China de mostrarse auténtica, otros manifestaron su asombro ante la diferencia respecto a sus fotos más elaboradas.