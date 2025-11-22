El gran logro de Silvina Escudero: la modelo reveló que terminó de cursar una carrera universitaria
Silvina Escudero compartió un profundo mensaje en sus redes sociales y anunció que ha completado la cursada de Locución.
La bailarina Silvina Escudero está transitando un momento de absoluta realización personal. A través de sus plataformas digitales, la artista anunció con gran satisfacción que ha concluido la cursada de la carrera de Locución, un trayecto que inició hace cuatro años y que hoy la consagra con un nuevo título profesional.
Silvina Escudero y un logro para siempre
La artista rememoró que había dedicado cinco años al estudio de Veterinaria. Aquel sueño inicial tuvo que ser truncado debido a que su ascendente labor como bailarina se volvió incompatible con las exigencias académicas: "Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo".
Te Podría Interesar
Tras aquella renuncia académica, Escudero se animó a la revancha: "Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios". En su publicación, la celebrity celebró la audacia de haber tomado una determinación que no fue fácil de sostener.
Su mensaje hizo hincapié en la auto-superación: "Agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal". Escudero aseguró que esta etapa la deja "con el corazón lleno y la voz más firme que nunca".
La bailarina reveló que la próxima semana enfrentará los exámenes finales y que el tan anhelado habilitante que la convertirá formalmente en locutora llegará en el mes de diciembre. Antes de cerrar su emotivo comunicado, agradeció a quienes la acompañaron en el proceso y anticipó que su futuro en los medios "se construye con pasión".