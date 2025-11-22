Revelaron que levantarían un conocido programa de El Nueve: quiénes son los involucrados

Un torbellino de versiones sacude los pasillos de El Nueve, poniendo en alerta a los integrantes de un conocido ciclo. Lo que comenzó como una simple especulación sobre un enroque de horarios entre dos de las figuras más importantes de la tarde, terminó destapando una maniobra mucho más drástica por parte de las autoridades del canal. La información, que ha cobrado fuerza en las últimas horas, apunta a que la señal no solo busca modificar la grilla de programación de la tarde, sino que planea la cancelación definitiva de una de sus producciones, sin que la protagonista esté al tanto de su destino laboral.

Los detalles salieron a la luz gracias a datos exclusivos aportados por Yanina Latorre en su programa SQP (América TV). Según la especialista en espectáculos, la directiva ya habría tomado la decisión de discontinuar el envío conducido por Florencia de la V, a pesar de que en las reuniones de programación se manejaba otra versión frente a las involucradas. La contundencia de la noticia quedó plasmada en una declaración lapidaria que resonó en el ambiente: “Hay una que va a seguir y la otra que a fin de diciembre se lo van a levantar, y ni a ella ni a su panel todavía se lo comunicaron”, frase que expone la crudeza de la televisión actual.

El difícil momento de Florencia de la V en El Nueve Los detalles de la finalización del programa de Florencia de la V en El Nueve Los detalles de la finalización del programa de Florencia de la V en El Nueve. Video: El Nueve Los motivos detrás de esta abrupta determinación serían estrictamente financieros y de contenido. Trascendió que la producción arrojaría un déficit mensual estimado en 15 mil dólares, sumado a un descontento general con el formato que ha sufrido múltiples bajas en su equipo, como la reciente salida de Ale Castelo. Latorre subrayó que este modus operandi de falta de comunicación interna no es nuevo en la empresa, recordando antecedentes similares con otros conductores, y sentenció: “Lo gracioso es que me entero primero yo, y se entera la gente, y no se entera ni Flor ni sus panelistas. Esto es muy de El Nueve”.

El desfile de nombres para reemplazar a Los Profesionales Flor de la V Yanina Latorre dio la primicia sobre los cambios en la grilla vespertina. Foto: captura pantalla El Nueve Ante el vacío que dejaría la salida del ciclo de Florencia de la V, las autoridades ya barajan alternativas para reestructurar la grilla. El nombre que resuena con más fuerza es el de Nara Ferragut, quien goza de una excelente imagen interna según las fuentes: “En el canal la aman, la aman”. Sin embargo, existe un obstáculo logístico importante para concretar su llegada, ya que la conductora preferiría no asumir compromisos diarios durante la semana, lo que complica su desembarco inmediato en esa franja horaria.