Florencia de la V fue tajante respecto a su salida de canal América y reveló detalles de su vida familiar

La reconocida actriz y presentadora fue entrevistada por Georgina Barbarossa en su ciclo matutino, donde reflexionó sobre su actual etapa en Los Profesionales (Canal 9) y su vida privada. Con una sonrisa, Florencia de la V confesó: "No sé si tengo algún anhelo. Hoy disfruto de lo que hago, mi programa y mi familia. Estuve tanto afuera de mi casa que hoy me gusta estar en mi casa, cocinar, coser, estar con mis hijos y mi marido. Maternar fue una de las cosas más difíciles de mi vida".

Sorprendiendo a todos, De la V expresó su deseo de convertirse en abuela y reducir su carga laboral: "Sueño con convertirme en abuela", reveló, añadiendo que aspira a dedicarle más tiempo a su hogar. "Quiero trabajar menos cada vez. Somos padres presentes, les cocino, los ayudo a hacer la tarea, tenía asignaturas pendientes de cosas que me pasaron de chica y que yo no tuve", explicó.

Al hablar de sus 50 años, la conductora admitió que lleva una rutina saludable pero sin obsesiones: "Me hago la mina, pero como como tipo. Me cuido con las comidas y entreno. Cuando estás expuesta, el paso del tiempo es un tema". Además, demostró su costado artesanal al regalarle una bata hecha por ella misma a Barbarossa , quien la lució durante el programa.

Florencia de la V habló de todo en el programa de Georgina Barbarossa

Florencia de la habló de su vida familiar y su salida de canal América Florencia de la habló de la vida familiar y su salida de canal América. Video: A la Barbarossa (Telefe)

El encuentro también repasó momentos tensos de su carrera, como su conflicto con Marcelo Tinelli: "Nunca fui su amiga. Me destrató con los cambios de horario de mi programa". Florencia defendió su estilo directo: "Ser tibia no funciona en televisión. Yo miro mi programa y anoto lo que no me gustó. Con el equipo hacemos terapia una vez por mes. Trato de llevarlos a un mejor lugar".