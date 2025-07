Estalló la guerra: Florencia de la V volvió a destrozar a Marcelo Tinelli por hacer pública una conversación privada

"Ayer una conductora dijo barbaridades mías porque, según ella, estaba cerrando mi productora. Algo que es mentira. Y estaba haciendo reestructuración de personal. Le escribí de buena manera, porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años y habíamos hecho muchas cosas juntos. No entendía por qué tanto resentimiento", expresó Tinelli en el inicio.

El "cabezón" también publicó el mensaje que su colega le envió: "Hola Marcelo cómo estás? Si me tenías cariño, lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el cul* desde que asumiste. Igual no soy rencorosa".