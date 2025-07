Daniel Goméz Rinaldi destruyó a Marcelo Tinelli por el escándalo con su productora:

gómez rinaldi.png El panelista habló sobre Marcelo Tinelli y lo destrozó. Foto: captura de video/ El Nueve.

"Sabés lo que me molesta Beto... Esto no es nuevo, me da bronca que un tipo que hizo mucha plata, que dio mucho trabajo y así como tenés dinero para hacerte propiedades y hacerte viajes como los que estás haciendo, merecidísimo seguro, pero paga a los empleados, paga a la gente y no solo a los famosos que pueden hablar, sino a los empleados de atrás", expresó Rinaldi.