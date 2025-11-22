Johnny Depp salió a bailar en Buenos Aires y un detalle de su look se volvió viral en segundos

Las redes sociales no perdonaron un sutil, pero evidente, descuido en el atuendo de Johnny Depp.

El descuido de moda que los fans de Depp no le perdonaron en Instagram. / IMDB

La visita de Johnny Depp a la Argentina culminó con una fiesta que rápidamente se volvió viral. Luego de cumplir con sus obligaciones artísticas, la celebridad de Hollywood decidió relajarse y salir a celebrar con su círculo íntimo en uno de los hoteles más lujosos de la capital porteña.

Johnny Depp falló en su look nocturno y todos lo vieron Fue justamente Álvarez quien inmortalizó la velada al compartir una serie de postales de la celebración en su cuenta de Instagram. Si bien la imagen transmitía "toda la onda" de la noche de glamour, los usuarios de la red de fotografía no tardaron en notar un descuido crucial en la vestimenta del protagonista de Piratas del Caribe.

johnny-depp-poso-con-los-botones-de-su-pantalon-sin-abotonar-foto-instagramgabyalvarez10-GLRKOMWAGBH La foto compartida por Gaby Álvarez que desató una ola de comentarios sobre el look del actor. Instagram El error, que se convirtió en el tema principal de la conversación digital, estaba justo debajo del cinturón: Depp posó para la fotografía con los botones del pantalón desabrochados. La reacción de los internautas fue inmediata y los comentarios humorísticos y picantes se multiplicaron en la publicación.

Las frases populares argentinas dominaron las respuestas: "Me encanta Johnny, toda la onda y más...pero tiene la farmacia abierta”. Otros comentarios incluían: "Que alguien le abroche la bragueta" o "La farmacia 24/7".