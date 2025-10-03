Evangelina Anderson habló por primera vez sobre el supuesto affaire con Leandro Paredes

La expareja de Martín Demichelis enfrentó el micrófono de LAM y fue contundente con sus declaraciones.

En las últimas semanas, Evangelina Anderson fue la principal protagonista de un fuerte rumor que incluía nada más ni nada menos que a Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors casado con Camila Galante. Lo cierto es que luego de muchos silencio, ella decidió hablar y fue contundente con sus declaraciones.

La modelo enfrentó al cronista de LAM quien le expresó si quería decir algo al respecto sobre lo que se habló y no se quedó callada: "Es feo que te ensucien y que digan algo que no es, no está bueno por la mujer de Leandro Paredes. No lo conozco, no lo vi jamás en mi vida y me pongo en el lugar de ella y me parece fatal, jamás saldría con un hombre casado".

Respecto a su separación con Martín Demichelis, Evangelina contó que la pasó muy mal y que no realizará ningún tipo de declaración sobre lo sucedido con su ahora exmarido. Sin embargo, dejó en claro que "estoy muy feliz y agradecida a la vida".

