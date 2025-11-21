¡Sorpresa total! Belina Yuffrida dice adiós a Canal 9 Televida tras 10 años de arduo trabajo y transformación

La conductora Belina Yuffrida culmina un ciclo de más de diez años en Canal 9 Televida y se lanzará a buscar nuevos horizontes.

Una de las figuras más versátiles de la televisión local, Belina Yuffrida, le dice adiós a Canal 9 Televida después de una década de trabajo ininterrumpido. La conductora cierra esta etapa de su vida en los mejores términos y con un futuro que se anticipa lleno de "nuevos horizontes". Su último programa será emitido el 6 de diciembre.

El motivo que provoca la partida de Belina Yuffrida belina tv (2) Belina permanecerá en la pantalla de No Culpes… hasta el 6 de diciembre, su último programa. @belinaok Belina reveló que su desvinculación fue conversada y acordada con la emisora desde hace meses. La razón principal de su partida es la necesidad de un crecimiento profesional y personal: "Siento que cumplí muchas funciones y entendí que para mí era un momento de nuevos horizontes. Me voy de la mejor manera, con las puertas abiertas y agradecida por todo y con todos".

belina tv 3 La conductora se mostró agradecida con la empresa por haberla "cuidado y acompañado" en su transición. @belinaok La despedida de la televisión local también se enmarca en un proceso íntimo y transformador, que el público siguió de cerca a lo largo de los años. Belina enfatizó el acompañamiento del canal en esta etapa y aseguró que lo está concluyendo: "En lo personal, tengo que terminar con mi transición".