Belina y un emotivo posteo por su cumpleaños: la tierna foto de su infancia que compartió en redes sociales
La carismática conductora de Canal 9 Televida celebró su natalicio con una seguidilla de publicaciones íntimas de sus seres queridos.
La reconocida comunicadora de Canal 9 Televida no dudó en usar sus redes sociales para compartir historias en el día de su cumpleaños. Belina emocionó a sus fans abriendo su corazón y revelando una parte de su historia personal.
Algo que llamó la atención de sus más de 53.000 seguidores, fue la publicación de una foto de cuando era bebé, completando la tierna imagen con un mensaje íntimo que le envió su madre por WhatsApp.
El mensaje enternecedor que compartió Belina
"1.25 de la madrugada de un lunes 16 de Noviembre. San Fernando. El abuelo Cholo me llevó a la clínica", comenzó el conmovedor relato de la mamá de Belina.
La cronología del nacimiento de la periodista de Canal 9 Televida continuaba expresando: "Pesaste 2.700, el más pequeño de todos los hermanos. Llovía, como cuando nació Mariel y Val".
Para finalizar, su madre lanzó una frase cargada de amor, digna de una fecha tan importante como un cumpleaños, el número 36: "Datos que no tenés que olvidar. Son tu historia".
Belina completó la emotiva publicación, fiel a su estilo desenfadado añadiendo una dosis de humor, con una historia en la que explicaba: "Datos no menor con 2 meses, mucho glamour. ¿Vieron el conjunto?.