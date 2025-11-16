Belina y un emotivo posteo por su cumpleaños: la tierna foto de su infancia que compartió en redes sociales

La carismática conductora de Canal 9 Televida celebró su natalicio con una seguidilla de publicaciones íntimas de sus seres queridos.

En un día de celebración, la periodista mendocina sorprendió a sus seguidores con una imagen de su niñez.

La reconocida comunicadora de Canal 9 Televida no dudó en usar sus redes sociales para compartir historias en el día de su cumpleaños. Belina emocionó a sus fans abriendo su corazón y revelando una parte de su historia personal.

Algo que llamó la atención de sus más de 53.000 seguidores, fue la publicación de una foto de cuando era bebé, completando la tierna imagen con un mensaje íntimo que le envió su madre por WhatsApp.

El mensaje enternecedor que compartió Belina La madre de Belina Belina reveló datos del día de su nacimiento. Foto: Instagram @belinaok "1.25 de la madrugada de un lunes 16 de Noviembre. San Fernando. El abuelo Cholo me llevó a la clínica", comenzó el conmovedor relato de la mamá de Belina.

La cronología del nacimiento de la periodista de Canal 9 Televida continuaba expresando: "Pesaste 2.700, el más pequeño de todos los hermanos. Llovía, como cuando nació Mariel y Val".

Belina de bebé La periodista de Canal Nueve Televida compartió una foto de cuando era bebé. Foto: Instagram @belinaok Para finalizar, su madre lanzó una frase cargada de amor, digna de una fecha tan importante como un cumpleaños, el número 36: "Datos que no tenés que olvidar. Son tu historia".