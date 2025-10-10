El potente descargo de Belina tras el malicioso comentario sobre su cuerpo que le hizo una seguidora

La reconocida conductora de Canal 9 Televida no dudó en expresarse en redes sociales, tomando como referencia el Día Mundial de la Salud Mental.

En el Día Mundial de la Salud Mental, la famosa conductora mendocina, Belina, usó como vital referencia esta fecha para compartir con su audiencia una angustiosa experiencia reciente que vivió en redes sociales, la cual supo manejar con entereza y aprovechó para concientizar.

El malicioso comentario que la internauta hizo sobre una foto de Belina decía: “Cinturita de heladera Patrick”, a lo que añadió dos emojis de cara riendo. Una situación que la coordinadora de contenidos no dudó en exponer con la contundencia que la caracteriza.

En el video que posteó este viernes en su cuenta de Instagram, la comunicadora de Canal 9 Televida expresó: “¿Por qué expuse este comentario? Porque hoy es el día de la salud mental y es muy importante tener cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que comentamos porque puede afectar la salud mental de muchas personas. En mi caso, por suerte, tengo 36 años y una vida recorrida y no importa tener unos kilitos de más o estar cuadrada porque estoy haciendo lo que me hace muy pero muy feliz y tengo la imagen que tanto soñé”.

Su descargo continuó con firmeza buscando generar en la gente la empatía que le faltó a la mujer que destiló su odio detrás del teléfono. "Hoy no me molesta eso, pero sí lo expongo porque hay muchas chicas que están empezando a vivir, que están empezando a quererse, que están empezando a construir su amor propio y estos comentarios pueden afectarles", sentenció con claridad.