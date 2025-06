Belina, la exitosa conductora de canal 9 televida rompió en llanto por una emotiva razón

“Acabamos de terminar de grabar No Culpes, mañana se emite a las 19 horas por el 9 Televida. Y no dejo de estar emocionada y no dejo de pensar lo importante que son los sueños en todo esto y lo importante que es No Culpes en mi vida”, comenzó a relatar con visible emoción la conductora .

“Voy a intentar no llorar tanto, pero bueno, tengo miles de emociones juntas acá , y una de ellas es que cuando hoy me veía grabar la sexta temporada y veía mi imagen y veía todo lo que logré, que es un montón, digo, uno no se da cuenta de seis temporadas ¿no?, de seis años al aire. Y yo estaba con mil cosas por dentro, pero seguía trabajando, seguía estando en la tele, seguía trabajando en producción, seguía trabajando en distintas áreas y nunca paré”, continuó con lágrimas en los ojos la indiscutida figura de canal 9 Televida , revelando la profunda felicidad que le generó este tan ansiado regreso del clásico ciclo de entrevistas de la señal más vista del interior del país.

Para finalizar su potente y esperanzador mensaje de lucha y esfuerzo cargado de energía, agradeció a quienes la han apoyado y acompañado mostrando su cariño en una gran cantidad de mensajes en su cuenta de Instagram o en la calle cuando la paran para compartirle su afecto. “No me importa si mucha gente me ve en este estado sensible, pero porque hoy tengo ganas de expresar eso y no era un día cualquiera hoy, era una sexta temporada, eran seis años de una transición hermosa. Porque comencé, obviamente, de una manera y hoy me veía el reflejo de todo lo que quise ser siempre. Y No Culpes es eso, significa eso, quería compartir hoy que fue un día muy sensible, muy lindo, y que me llena de orgullo de hacer lo que hago, de verdad”, concluyó la conductora.