Wanda Nara volvió a cargar contra la China Suárez de una sutil pero tajante manera

El video de la historia de Instagram de Wanda Nara con un palito para la China Suárez

Wanda le tiró un palito a la China Suárez en sus historias de Instagram

El fragmento elegido corresponde a la canción "Wanda" de Quevedo, donde se escuchan versos como: "To' lo que le hizo ese man le dolió, pero / A mí no me importa lo que el pirobo diga / Ese bobo no juega mi liga, yeah". Con gestos provocativos, mezclando corazones y señas de cuernos, la mediática tituló su historia como un dardo dirigido a la China Suárez: " Esa boba no juega en mi liga". Curiosamente, el tema también incluye la línea: "Él es Maxi López y tú mi Wanda Nara".