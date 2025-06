Una famosa actriz contó que volvió a tener relaciones sexuales en la tercera edad: "15 años sin usar, era el desierto"

Pese a su fama en historias de amor, Silveyra admitió que había dejado de lado su vida sentimental. “Estaba muy apasionada con el trabajo y hacía mucho tiempo que no miraba a un hombre. No lo necesitaba”, reveló. Sin embargo, un imprevisto durante unas vacaciones en Buzios cambió todo.

El encuentro surgió de manera inesperada. “Fue curioso porque yo me fui a Buzios en donde él vive hace 48 años, allá tiene una posada y un restaurante”, recordó la famosa actriz argentina. Tras perderse durante un paseo, terminó en el local de él. “Llegué a la costa, vi las posadas y subí hasta ahí. Me quedé a comer en el restaurante”, relató.

Con humor, la actriz confesó los preparativos antes de la cita. “Era el último día en el que me iba a quedar. A todo esto, estaba en ‘el desierto de California’ y después de 15 años sin usar (entre risas)”, contó Silveyra ya que hacía mucho tiempo no tenía relaciones sexuales. Incluso pidió ayuda a unas amigas para comprar lubricante, ya que no dominaba el portugués.