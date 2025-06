El inesperado papel con el que Pamela Anderson vuelve a conquistar el cine

Pamela Anderson regresó al cine y no como muchos imaginaban. Lejos del maquillaje, del bañador rojo y de los estereotipos, vuelve con una historia íntima y distinta. “The Last Showgirl” muestra una actriz real, sin artificios. Y esa imagen, más cruda y sincera, es lo que está llamando la atención de todos.

Pero Pamela Anderson no desapareció. Estaba esperando otra oportunidad. Algo que tuviera sentido, que conectara con su momento actual. Y llegó. En esta nueva película dirigida por Gia Coppola interpreta a una vedette de Las Vegas que debe enfrentar una dura realidad: su trabajo se terminó y ya no es la estrella de antes.

El personaje encaja con su propia historia. Es alguien que brilló bajo luces artificiales, que bailó para aplausos y que, de golpe, se queda sola frente al espejo. Pamela no finge. Se nota que hay vivencias reales detrás de cada gesto. La cámara la sigue sin filtros. No hay poses, no hay máscaras.

El cine indie le dio el espacio que no tuvo antes. Aquí no importa tanto el pasado ni la fama. Importa lo que transmite. Y Pamela, en esta versión honesta, logra emocionar. No grita, no exagera. Actúa desde otro lugar, más profundo. Es otra Pamela, sin dejar de ser ella.

