Una actriz argentina reveló cuánta plata gasta en terapia: "180 lucas por semana, no me da..."

Aunque ha recibido críticas en más de una ocasión, Juana ha sostenido su postura, convencida de que su contenido puede ser una herramienta valiosa para muchas otras mujeres. En línea con esa intención, recientemente lanzó un podcast en el que aborda estos temas con mayor profundidad. Allí, la actriz no sólo habla de maternidad, sino también del valor de cuidar la salud mental para poder ofrecerles lo mejor de uno mismo a los hijos.

Actualmente, combina varias modalidades terapéuticas: “Cada sesión normal está entre 40 y 50 mil pesos. Una vez por semana hago la tradicional, cognitiva conductual. ThetaHealing, que es otra no tradicional, ahora empecé otra nueva que es la de flores de Bach. Ahí 150 lucas más la de Toro... estoy gastando 180 lucas en terapia por semana. No me da el presupuesto para nada más”.