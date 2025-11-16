Miranda! se llevó la mayo de la sorpresas con la artista británica. Sin embargo, el cantante confesó una hazaña mayor que no pudo ser concretada.

Dua Lipa sorprendió en su último show en la Argentina al interpretar Tu Misterioso Alguien de Miranda!. El accionar de la artista generó repercusión en redes y por supuesto, alegría en el dúo nacional. Sin embargo, un mínimo detalle generó cierto descontento en la web.

Y es que, más allá de la felicidad que les generó la noticia, la agrupación confesó que no solo fueron consultados por el equipo de la cantante para realizar el tema, sino que también fueron invitados a interpretarlo con la misma. Pero, ¿Qué ocurrió para que la banda no estuviera presente?

Ale Sergi confesó el motivo por el que no pudieron hacer historia junto a Lipa en el Estadio River. La razón fue debatida en redes sociales por los fanáticos y el video de la entrevista se llenó de numerosos comentarios que cuestionaron a la banda argentina.

La razón por la que Miranda! no cantó con Dua Lipa Embed - Ale Sergi reveló que Dua Lipa los invitó a cantar en su show, pero un motivo los frenó: "Muy importante" "En verdad, había pasado que hacía como dos semanas nos habían llamado para ver si podíamos ir a cantar y nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile", expresó el cantante de la agrupación.

"Después del mismo día del concierto que nos estábamos preparando para el show, vimos un par de video que nos llegaban de la prueba de sonido y por las dudas no quisimos cantar victoria", dijo, dubitativo sobre lo que podía pasar.