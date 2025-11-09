La artista revolucionó Argentina durante dos días de pura música. La británica ofreció un tributo a dos bandas nacionales, entre ellas, a los reyes del pop: los detalles.

Dua Lipa dijo presente en el Estadio River. Tras dos fechas consecutivas, la británica hizo nuevamente historia con su gira "Radical Optimism Tour" y como tributo a la música argentina, eligió dos temas: " Música Ligera" y "Tu Misterioso Alguien". Con un increíble español, la cantante sorprendió al público espectador frenético por el momento.

La segunda noche estuvo marcada de la increíble sorpresa y los Miranda! no tardaron en reaccionar al hecho. Tras dos horas de show y 70 mil espectadores, el tema que volvió a convertirse en un hitazo al cuarteto junto a Luck Ra fue interpretada por la artista internacional y, tanto Ale Sergi como Juliana Gattas, no dudaron en expresar la gran emoción que significó ese gran suceso.

La reacción de Miranda! image Un comentario que reflejó emociones. Créditos: Instagram Tanto en historias de Instagram como diversos comentarios, los Miranda! dejaron ver la felicidad. "En shock total", escribieron los artistas, acompañando al video de Dua Lipa y la interpretación, mientras que un comentario, los argentinos expresaron: "La versión que ni siquiera nos animamos a soñar". En otros de los comentarios, Sergi escribió "Dua te amo".

image Más comentario. Créditos: Instagram Mientras tanto, las redes se llenaron de numerosos comentarios: "Que orgullo que al fin están teniendo el reconocimiento que merecen", "Hotel Miranda Deluxe con Dua Lipa", "Me pongo de pie y la aplaudo", "Se lo merecen".

Un show con todas las letras Embed - Dua Lipa cantó Tu Misterioso Alguien en River y Miranda! reaccionó al suceso: "Ni siquiera nos animamos..." Además del increíble suceso, el setlist estuvo dividido en cuatro momentos temáticos. Acompañada por un cuerpo de baile que la siguió en cada movimiento, hits como “End Of An Era”, “Break My Heart” y “One Kiss” resonaron bajo el despliegue de fuegos artificiales, máquinas de humo y lasers. La sección que incluyó “Watcha Doing” y “Levitating” transformó el estadio en una discoteca gigante, mientras que en “These Walls”, la cantante se acercó a un escenario más íntimo en el centro de la pasarela.