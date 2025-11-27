Marcelo Tinelli en medio de un nuevo conflicto sentimental: Milett Figueroa tomó una drástica decisión

Una fuente cercana al entorno del conductor confirmó lo que su pareja decidió hacer tras el fuerte conflicto familiar, pero aclaró los verdaderos motivos.

En medio de unas semanas turbulentas marcadas por la preocupación en torno a las amenazas recibidas por su hija Juana, salieron a la luz detalles inéditos sobre la intimidad de uno de los conductores más famosos del país. Fue María Fernanda Callejón quien, durante una reciente emisión televisiva, decidió romper el silencio para clarificar el estado actual del vínculo sentimental de Marcelo Tinelli, desestimando los rumores de una separación definitiva pero confirmando una realidad física innegable que los mantiene separados por miles de kilómetros.

La panelista explicó que la pareja atraviesa una etapa particular, caracterizada por la distancia geográfica, justo cuando el presentador lidia con frentes judiciales y familiares complejos. “No se trata de una ruptura, no es una mala noticia la que voy a dar, pero Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están alejados. Ella viajó el lunes pasado, 24 de noviembre, a su país, Perú”, aseguró Callejón en La Mañana con Moria (El Trece). Este viaje repentino de la modelo peruana encendió las alarmas, dado que su ausencia se produce en un instante crítico donde el apoyo emocional parecía indispensable.

La decisión de Milett Figueroa y la prioridad de Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: la verdad detrás del viaje a Perú y su distanciamiento Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: la verdad detrás del viaje a Perú y su distanciamiento. Video: La mañana con Moria (El Trece) Lejos de basarse en especulaciones, la actriz confirmó haber mantenido una charla privada con el líder de la productora La Flia para conocer de primera mano su estado anímico. Según su testimonio, el animador se encuentra centrado y con las energías puestas en la contención de su familia. “Ayer (miércoles 26) hablé con Marcelo, lo escuché bastante tranquilo y contento, y realmente está enfocadísimo en reconstruir el vínculo con sus hijos, está compartiendo mucho con Francisco, su hijo mayor”, detalló, dejando en claro que la prioridad absoluta hoy es sanar el núcleo familiar tras el susto judicial.

Marcelo Tinelli (1) Pese al contexto adverso, Marcelo Tinelli continúa planificando su esperado regreso a la televisión argentina. Foto: RS Fotos. A pesar del hermetismo que suele rodear al conductor en momentos de crisis, se supo que sus proyectos laborales siguen en pie y que este impasse personal no ha frenado su maquinaria creativa. “Parece que Marcelo vuelve a la televisión, está preparando todo para su retorno. Lo único que hoy le quita el sueño es su familia y lo que sucedió en la Justicia con Juanita”, agregó la fuente, evidenciando que, aunque la tormenta mediática es fuerte, el regreso a la pantalla chica sigue siendo parte de la agenda a corto plazo.