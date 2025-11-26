El posteo que le dedicó Marcelo Tinelli a Gustavo Yankelevich tras sus declaraciones

El conductor compartió una publicación en su Instagram luego de las palabras del empresario.

Marcelo Tinelli se encuentra en medio de una gran polémica luego del escándalo que se desencadenó en las últimas semanas luego de la amenaza que recibió su hija. A esto se le sumaron supuestas deudas que mantiene, y quien decidió hablar fue Gustavo Yankelevich.

El empresario dialogó con Gustavo Descalzi, cronista del programa de América en Uruguay. La nota la dio en medio de la presentación de un espectáculo que realizará y, por supuesto, que el periodista le consultó por el caso del exconductor de Carnaval Stream.

"Tinelli ya se levantó de algunas; esta le viene un poco más densa e intensa, es un tema de familia. Yo no hablo porque esté al tanto y porque hable con él, hablo de lo que todos leemos o vemos", expresó. Además, subrayó que "tengo confianza en que él se va a volver a levantar".

El posteo que Marcelo Tinelli le dedicó a Gustavo Yankelevich Captura de pantalla 2025-11-26 093446 La publicación que realizó Marcelo Tinelli. Foto: Instagram / @marcelotinelli. El conductor decidió agradecerle a Gustavo Yankelevich a través de redes con una publicación que se viralizó: "Gracias por estas hermosas palabras, a quien no solo me dio la gran oportunidad de conducir un programa en tele como VideoMatch, sino a quien admiro y respeto por todo lo que es desde hace muchos años en este medio".