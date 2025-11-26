El empresario dialogó con el cronista de A la Tarde y habló sobre el polémico presente del conductor.

Marcelo Tinelli sigue siendo tema de debate en los diferentes programas que cubren el espectáculo argentino. En A la Tarde consiguieron una palabra que era muy buscada, que es la de Gustavo Yankelevich, el productor no dudó en opinar sobre el tema y fue contundente con sus declaraciones.

El empresario dialogó con Gustavo Descalzi, cronista del programa de América en Uruguay. La nota la dio en medio de la presentación de un espectáculo que realizará y por supuesto que el periodista le consultó por el caso del exconductor de Carnaval Stream.

El cronista le consultó si Marcelo Tinelli se podrá levantar de esta enorme polémica y Gustavo fue sincero: "Tinelli ya se levantó de algunas, esta le viene un poco más densa e intensa, es un tema de familia. Yo no hablo porque esté al tanto y porque hable con él, hablo de lo que todos leemos o vemos". También dejó en claro que "tengo confianza en que él se va a volver a levantar".

Gustavo Yankelevich habló sobre el escándalo que rodea a Marcelo Tinelli Gustavo Yankelevich opinó de forma contundente sobre el escándalo que rodea a Marcelo Tinelli: "Marcelo es..." Respecto al tema económico, Yankelevich subrayó que "no me sorprendió porque hacía tiempo que venía escuchando que tenía temas con su compañía, no sabía que él personalmente también. Marcelo es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante".