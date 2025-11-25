Luis Majul y el momento de una entrevista suya con Javier Milei por el cual buscan llevar a juicio al presidente

Este martes, Luis Majul sorprendió al aire en LN+ al revelar que unos abogados fueron al canal de noticias para anunciar que por un fragmento de una entrevista del conductor con Javier Milei , llevarían a juicio al presidente en los próximos días.

Mientras Majul analizaba con sus compañeros de programa el desarrollo de las instancias de la causa Cuadernos, que tiene en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner, acusada como jefa de una organización ilícita dedicada al cobro de sobornos, el periodista deslizó una novedad alrededor del líder de La Libertad Avanza.

"Vinieron un grupo de abogados, acá a la sede de La Nación+, a citar a declarar entiendo que al presidente de la nación Javier Milei por una nota que le hicimos, en la que dice, palabra más, palabra menos: 'Nos empezaron a atacar cuando desde el Gobierno les quedó en claro que no íbamos a mover ni un dedo para evitar que Cristina vaya presa'", comenzó Luis Majul .

Luego, el comunicador agregó que estos letrados también fueron a la sede donde funciona La Cornisa Producciones y apuntó: "No tengo presente cuál de todos los imputados está queriendo abrir una causa en ese sentido, pero si yo no deduzco mal es muy probable que sea Roberto Baratta".

En tanto que en ese momento el periodista Nicolás Pizzi remarcó, sin detenerse específicamente en el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal: "Posiblemente están tratando de ensuciar como siempre, con alguna maniobra, están desesperados".

Tras remarcar que la importancia del avance de la causa Cuadernos, Luis Majul subrayó al introducir el momento de su nota con el presidente que generó controversia: "Hay abogados de algunos de los que están involucrados en los cuadernos de la corrupción, que quieren llevar a juicio a Javier Milei por esto".

En el pasaje en cuestión, se lo ve al mandatario argentino diciéndole a Majul en referencia a Cristina Fernández de Kirchner: "Usted tiene desde febrero y marzo de este año al kirchnerismo tirando con todo lo que hay, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa".

La declaración de Javier Milei a Luis Majul por la que buscan llevar a juicio al presidente

El momento de la entrevista de Javier Milei con Luis Majul que complicaría al presidente

Rápido de reflejos, Luis Majul intentó hacer recapacitar a Javier Milei sobre su frase al remarcar: "Pero usted no se mete con la Justicia". Entonces, el mandatario que trastabilló en una afirmación que contradice el principio de independencia de poderes en nuestro país, recalculó: "Y ahí está el problema, yo no me meto con la Justicia. Digamos, o sea, le puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia...". "Hubiera arreglado que no la metan presa", sugirió rápidamente el conductor. "Exactamente, yo no estaría padeciendo esto", completó el presidente.

Luego de reproducir el segmento de la entrevista en cuestión, Majul redondeó: "Eso va a ser motivo de discusión en las próximas horas".