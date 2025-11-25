Javier Milei volverá a viajar a Israel e inaugurará la embajada argentina en Jerusalén

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar nuevamente a Israel entre abril y mayo del 2026, para encabezar la inauguración de la nueva sede de la embajada argentina en Jerusalén, que será trasladada desde Tel Aviv . Así lo confirmaron fuentes oficiales a MDZ y el canciller israelí Gideon Sa’ar , quien está en Buenos Aires, donde se reunió este martes con el mandatario argentino.

Sa’ar y el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno , dieron inicio hoy al Foro Económico Argentino-Israelí, una reunión orientada a fortalecer la cooperación económica entre ambas naciones y promover nuevas posibilidades de inversión.

Los dos funcionarios encabezaron la apertura del encuentro, que contempló una ronda de negocios entre empresarios de Argentina e Israel. Además, se estableció una agenda de trabajo conjunta entre las uniones industriales de ambos países.

"Agradezco al Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina @pabloquirno por su cálida hospitalidad en Buenos Aires. Tuvimos grandes discusiones sobre nuestras extraordinarias relaciones bilaterales. Nuestra delegación económica, aquí presente hoy, es una expresión de nuestra confianza en las reformas económicas del presidente Milei. Estamos trabajando para establecer vuelos directos entre Israel y Argentina. ¡Agradecemos el apoyo incondicional de Argentina, bajo el liderazgo del Presidente Milei!", escribió el funcionario israelí en sus redes sobre el encuentro comercial.

Fuentes oficiales indicaron que no hay precisiones acerca de una posible reunión bilateral entre Milei y Benjamín Netanyahu , con quien mantiene un vínculo sumamente fuerte por el apoyo geopolítico del líder libertario a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente.

El anuncio de Milei sobre la embajada de Argentina en Israel

Javier Milei Benjamin Netanyahu .jpg Amos Ben Gershom, L.A.M.

El presidente anunció el 11 de junio de este año en Israel que el próximo año la Argentina mudará su embajada a Jerusalén Occidental.

"En 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén" dijo Milei, quien, en otra visita al país en febrero de 2024, ya lo había prometido.

"Esta administración y muy especialmente este presidente afirma el derecho de Israel a la legítima defensa y nuestra vocación es honrar la amistad histórica que caracteriza a nuestros países y profundizar los lazos culturales, diplomáticos, estratégicos y comerciales que nos unen", aseguró Milei poco antes de hacer el anuncio.

También lo hizo en el último encuentro con Netanyahu en septiembre. "Nuestras coincidencias no se limitan a lo económico, tanto Argentina como Paraguay convergen en su relacionamiento estratégico a nivel global y regional. Por ejemplo, Paraguay abrió su embajada en Jerusalén en diciembre de 2024, mientras que Argentina hará lo propio en 2026, al cual lo he prometido", proclamó el libertario, y agregó: "Esto es fundamental, no son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos en el que gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada".