Israel juega fuerte en Buenos Aires: Sa'ar apoya a Milei y sella nuevos acuerdos

El canciller del Estado de Israel , Gideon Sa’ar, inició este martes una agenda oficial en Buenos Aires tras arribar al país desde Paraguay, donde mantuvo reuniones con Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno .

Ambos repasaron los principales temas de la relación bilateral, entre ellos la futura conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv. También coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación tecnológica y comercial. Finalizada la reunión, Sa’ar realizó una ofrenda floral en el monumento al general José de San Martín.

Más tarde, Sa’ar fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada. En la audiencia, el canciller israelí elogió el programa económico del Gobierno y destacó el liderazgo internacional del primer mandatario argentino.

“Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina se convirtió en uno de los grandes amigos de Israel en el mundo”, afirmó Sa’ar, quien también celebró la decisión del Gobierno argentino de trasladar su embajada a Jerusalén.

Por la tarde, Sa’ar y Quirno encabezaron la inauguración del Foro Económico Argentina–Israel, donde se llevaron adelante rondas de negocios para promover proyectos de innovación y fortalecer el comercio bilateral.

Quirno aseguró que el Gobierno trabaja para consolidar una alianza estratégica con Israel y confirmó que ya se prepara una nueva visita oficial de Milei para avanzar con el traslado de la embajada.

Apertura foro Argentina-Israel Embajada de Israel

Sa’ar destacó el carácter “extraordinario” de la relación y señaló que Israel busca aumentar inversiones en sectores como salud, ciberseguridad y defensa. Durante el evento, se firmó un memorándum de entendimiento entre la UIA y las Asociaciones Industriales de Israel.

Participación de cámaras y organismos bilaterales

Entre los oradores del foro estuvieron Fernando Brun, Diego Sucalesca, Yael Ravia-Zadok, Raz Granot y representantes de organismos de comercio exterior de ambos países.

Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, anunció una misión empresarial a Israel enfocada en innovación y tecnología con emprendedores y funcionarios públicos.

Cierre en el Congreso y reuniones políticas

Al finalizar la jornada, el canciller se trasladó al Congreso Nacional, donde se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; con el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias; y con el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel.

En ese encuentro, Sa’ar reafirmó que Israel desea “seguir acompañando a la Argentina en este momento histórico del vínculo bilateral”.