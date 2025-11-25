El humorista visitó el canal de streaming OLGA y rompió el típico libreto al validar los reclamos económicos que recibe su amigo: los detalles.

Mientras Marcelo Tinelli atraviesa lo que muchos catalogan como el momento más crítico de su carrera, marcado por internas familiares, el levantamiento anticipado de su ciclo en Carnaval Stream y una ola de reclamos financieros, José María Listorti ha sido uno de sus defensores más firmes. Sin embargo, en su última aparición pública, el humorista sorprendió con una honestidad brutal.

Invitado al stream de OLGA, Listorti analizó la situación de su histórico jefe y amigo. Si bien comenzó con su habitual postura de gratitud, dejó a todos boquiabiertos al empatizar con quienes denuncian al conductor por falta de pagos.

Una frase que descolocó a todos Embed - José María Listorti lapidó a Marcelo Tinelli con una contundente declaración: "Está bien que lo critiques" "Si debe plata, está bien que lo critiquen", lanzó Listorti, validando por primera vez los reclamos que figuras como Josefina Pouso han hecho públicos recientemente. "Si debe plata la tiene que pagar, estoy de acuerdo con eso. Pero es algo que se puede hablar, aunque entiendo el negocio de salir a matarlo".

A pesar de reconocer las falencias administrativas que pueda tener Tinelli, Listorti dejó en claro que su balanza personal se inclina hacia la lealtad. "En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido", reflexionó.

image Marcelo y José María Listorti. Créditos: Captura / eltrece El conductor, que incluso reemplazó a Tinelli en las últimas emisiones de Carnaval Stream, criticó duramente el timing de los detractores. "Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mí", sentenció, diferenciando a los críticos externos de aquellos que formaron parte del entorno de Marcelo.