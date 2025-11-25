L-Gante confesó detalles de la interna con su exrepresentante: "Hablo de un quiebre emocional"

El referente del RKT confesó sentirse traicionado por su antiguo entorno tras descubrir irregularidades en sus finanzas y la titularidad de una vivienda.

La figura central de la cumbia 420 decidió tomar las riendas de su carrera y exponer la compleja trama judicial que lo enfrenta a su antiguo representante, Maxi "El Brother", y a la esposa de este, Lourdes. Según trascendió, L-Gante inició acciones legales reclamando una cifra que oscila entre 1 y 1.4 millones de dólares, alegando malversación de fondos y uso indebido de su imagen comercial. Lejos de ser solo un problema de números, el músico describió la situación como una serie de "malas interpretaciones" que derivaron en una profunda decepción personal.

Durante una entrevista televisiva con María Belén Ludueña, el cantante explicó que hubo un lapso de gran confusión respecto al manejo de sus ingresos, especialmente desde la firma de contratos importantes como el de Warner. L-Gante señaló que, aunque se realizaban rendiciones de cuentas, faltaba transparencia en el registro total de las operaciones. “Las cuentas quizás se rendían, pero no estaba bien al tanto del registro de todo lo que hicimos en el plazo desde que estábamos trabajando, de que se renovó un contrato hasta el día de hoy, o desde que firmé el contrato de Warner”, detalló sobre las inconsistencias que detectó en la gestión de su carrera.

El reclamo económico de L-Gante a su antiguo representante L-Gante rompió el silencio sobre la millonaria demanda contra su exmanager L-Gante rompió el silencio sobre la millonaria demanda contra su exmanager. Video: Tarde o Temprano (El Trece) A pesar de la magnitud de la disputa financiera, el intérprete quiso aclarar su estado actual frente a los rumores de bancarrota. Si bien reconoció que en ocasiones tuvo que exigir que se realizaran ciertos pagos, aseguró que siempre logró mantenerse a flote económicamente. Sin embargo, hizo hincapié en que el verdadero golpe fue anímico: “De hablar de quiebra, yo lo que te puedo confirmar es sentimental y emocionalmente”. El artista describió esta etapa como un “periodo de desinformación” y problemas de comunicación que quebraron la confianza que tenía depositada en su equipo anterior.

La desilusión de L-Gante por una propiedad en San Elíseo L-Gante L-Gante detalló los motivos de su ruptura laboral. Foto: Instagram/ @lgante_keloke. Uno de los puntos más críticos del conflicto gira en torno a un inmueble en construcción en el barrio San Elíseo. Valenzuela reveló que, tras dos años y medio de espera e inversión, descubrió que la casa que consideraba propia figura legalmente a nombre de Lourdes, la pareja de su ex manager. “Esa fue uno de los mayores conceptos de que me estaba arruinando mentalmente. Y eso lo sentía como me parece que está jugando con mi ilusión y que me estoy llevando una mentira cada vez que voy a preguntar por el tema de la casa, por el tema del arquitecto”, confesó con notable pesar sobre la maniobra que percibió como una traición a sus sueños.