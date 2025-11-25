En A la Tarde dieron a conocer toda la información sobre la división de bienes entre el futbolista y la modelo.

En el mes de agosto, dieron a conocer en LAM que el amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se terminó. Lo cierto es que luego de que esto salió a la luz, los rumores de infidelidad corrieron fuertemente y el técnico quedó en el medio de la polémica.

Luego de estar 18 años en pareja, ambos decidieron terminar la relación y en las últimas horas confirmaron que ya comenzó el divorcio millonario. Fue en A la Tarde (América) donde revelaron la millonaria suma que está en juego.

Luis Bremer comentó que "lo más fuerte que tiene este muchacho (Demichelis) son las inversiones financieras en cuatro países". Posteriormente a estas declaraciones, dieron a conocer el patrimonio del exfutbolista y los bienes que ingresarán en la división.

Los detalles del divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis Comenzó el divorcio entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson: la millonaria suma que está en juego "Como jugador y como técnico hay en juego US$80 millones de dólares", expresó Daniel Fava. Luego entra en juego el departamento del Chateau Libertador, que valdría US$3.600.000 millones de dólares.