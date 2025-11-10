Angélica Vale se enteró de la peor manera de su divorcio

El divorcio de Angélica Vale y la llamada que cambió la noche. La historia detrás de la ruptura inesperada.

Angélica Vale se enteró de su divorcio durante una cena familiar y ese momento dividió su vida en dos. La actriz creyó que el proceso se iniciaría de manera ordenada y hablada, pero la noticia llegó sin aviso directo. Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en un flechazo por la espalda.

Angélica Vale cayó de espaldas Todo comenzó cuando Angélica Vale compartía la mesa con Otto Padrón y algunos amigos. La conversación fluía entre temas cotidianos hasta que llegó la confirmación inesperada: los papeles legales ya estaban presentados. La sorpresa fue total, porque según su versión, Otto le había dicho días antes que el proceso comenzaría de forma conjunta, pero sin fecha exacta. La situación tomó a todos con la guardia baja, justo una semana antes de su cumpleaños.

angélica Angélica explicó que Otto le aseguró que tampoco sabía que los abogados ya habían entregado la documentación. Ese detalle aumentó la sensación de desconcierto, como si la decisión hubiese tomado vida propia sin intervención directa. A pesar de la tensión del momento, la actriz mantuvo la calma frente a sus hijos y amigos. Lo importante era no convertir la cena en un escenario doloroso para quienes estaban presentes.

Embed - Angélica Vale Confesó Que Fue Ayer Cuando Se Enteró Que El Padre De Sus Hijos Había Presentado La Demanda De Divorcio. Después de la noticia, Angélica Vale habló públicamente sobre su separación. Confirmó que desde abril no vivían juntos y que estaban intentando llevar la situación con dignidad. También mencionó que mantiene relación cordial con Javier Ceriani, periodista que difundió primero la información. Aunque en el momento evitó atender la llamada porque estaba con sus hijos, afirmó que no eliminaría la comunicación con él. La prioridad seguía siendo su bienestar y el de su familia.