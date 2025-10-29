La abogada del futbolista dialogó con el programa de Mariana Fabbiani y contó detalles del trámite de divorcio.

La estrella del Galatasaray y la empresaria cada vez más cerca de ponerle fin al matrimonio. Créditos: Archivo MDZ

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en plena etapa de divorcio tras la escandalosa separación que protagonizaron luego de que la empresaria confirmó que el futbolista le fue infiel con Eugenia China Suárez. Meses atrás ambos viajaron a Italia para comenzar con los trámites y Elba Marcovecchio reveló un fuerte dato.

La conductora de Telefe en aquellos momentos llegó a los tribunales italianos en un Lamborghini rosa y con un traje que llamó la atención de los presentes. En el Diario de Mariana charlaron con la abogada del jugador para saber las novedades y la letrada sorprendió a todos.

El fuerte detalle que revelaron sobre el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi Elba Marcovecchio reveló un fuerte dato sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi Guido Záffora, panelista del ciclo de América, reveló que "la mediación va a ser el próximo noviembre y el divorcio en febrero. Hasta el momento, Wanda Nara viene ganando porque ven muy difícil la restitución a Turquía".