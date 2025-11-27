Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 28 de noviembre

Un nuevo fin de semana llega y la provincia de Mendoza se llena de propuestas para todos los gustos. En esta nota te traemos algunos espectáculos para que puedas salir de casa y disfrutar junto a tu familia o amigos.

Vuelve el festival creado y gestionado por artistas de Mendoza, y en esta segunda edición enriquece la propuesta, sumando agrupaciones de todo el país. Música y Sombras, Festival de Nuevo Tango" es una experiencia íntegra para sentir el Tango a flor de piel.

El festival tendrá tres jornadas muy activas y el día viernes 28 de noviembre dirán presentes Serén-Huiller, U.M.O y En Orsai Tango. Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

La Lupa de Sherlo

La lupa vuelve al escenario con un indie rock que ilumina lo simple y lo vuelve eterno. Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $8.000.

Además hay activa una promoción de dos entradas por $12.000. Para acceder a la misma, tiene que reservar enviando una transferencia al alias lalupa.mp y enviar el comprobante de pago al 2616415771 (WhatsApp).

Agenda La Lupa de Sherlo se presenta en Chacras de Coria. Foto: Instagram / @lalupadesherlo.

Lugar: Willys Bar, Chacras de Coria.

Hora: 22:00

Brunch y Beethoven: ciclo sinfónico

La Orquesta Sinfónica cierra su Ciclo Sinfónico con una visita de lujo, el reconocido maestro alemán Wolfgang Wengenroth, actual Director musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.

agenda cultural Foto: Entrada Web.

El programa contempla un atractivo repertorio íntegramente de origen germano, el cual se abrirá con el Doble concierto para clarinete, viola y Orquesta de Bruch en el que participarán como solistas Gorgias Sánchez en clarinete y Jeli Herrera en viola, para finalizar con la Sinfonía nº6 “Pastoral” de Beethoven.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:

Entrada general: $10.000

Entrada Comunidad UNCuyo: $9.500.

Hora: 20:30

Lugar: Nave UNCuyo | Sala Roja

Metanoia: stand up

Metanoia es un show de stand up que expone fracasos, vergüenzas y anécdotas con una mirada irónica sobre las vivencias de una persona que intenta encajar en un mundo incómodo y cambiante.

Metanoia Foto: Entrada Web.

Desde la educación Polimodal hasta la maternidad moderna, Agustina recorre su experiencia dándole protagonismo al humor por sobre todo. Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $22.000.

Lugar: El Círculo Teatro | Sala Principal

Hora: 21:00