Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 22 de noviembre

Con una agenda cargada de actividades para distenderse solos o en familia, el fin de semana se aproxima con increíbles propuestas.

Una nueva agenda de fin de semana. Créditos: Instagram

El verano golpea las puertas y se aproximan los calores, ideales para salir de casa. En esta ocasión, se proponen diversas actividades relacionadas a la música, el teatro y otras ramas del arte. En una provincia rica culturalmente, estos son los espectáculos recomendados para el 22 de noviembre.

Artificio

image
Los espectáculos recomendados del sábado. Créditos: Instagram

La música se aproxima con Artificio. La banda de rock and pop desplegará acordes en Pirca, en una noche ideal para compartir con amigos. El sábado 22, la propuesta está servida a la mesa y con una buena birra en mano, disfrutá de los mejores temas.

  • Ubicación: Pirca Maipú
  • Hora: 22:00
  • Precio: $8.000

Podés reservar tu lugar al 2613378108.

En el aire

image
Espectáculos recomendados para el sábado. Créditos: Entrada Web

Un espectáculo unipersonal donde Facundo Arana se pone en la piel de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.

  • Ubicación: Teatro Mendoza
  • Hora: 21:30
  • Precios: Platea Baja (Filas 1 a 12): $30.000. Platea Baja (Filas 13 a 24): $27.000. Platea Alta: $25.000. Palcos Altos: $25.000. Pullman: $23.000

Adquirí tu entrada por entradaweb.com

Jorge Rojas

image
Espectáculos recomendados el día sábado. Créditos: Paseshow

Una de las voces más emblemáticas de la música argentina, celebra dos décadas de carrera solista con una gira nacional que promete ser una verdadera fiesta de canciones y emociones compartidas.

  • Ubicación: Auditorio Ángel Bustelo
  • Hora: 21:00
  • Precios: Sector A - $65.000. Sector B - $55.000. Sector C - $45.000 y Sector D - $35.000

Adquirí tu entrada por paseshow.com.ar.

Franky Style

image
Espectáculo recomendado para el día sábado. Créditos: Entrada Web

De Neuquén para el mundo. El rapero argentino se presentará en Mendoza con su “Street Credit Tour” para repasar los himnos de su carrera y adelantar nueva música.

  • Ubicación: Nido Club
  • Hora: 21:00
  • Precios: $35.000

Adquirí tu entrada por entradaweb.com

