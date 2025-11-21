Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 22 de noviembre
Con una agenda cargada de actividades para distenderse solos o en familia, el fin de semana se aproxima con increíbles propuestas.
El verano golpea las puertas y se aproximan los calores, ideales para salir de casa. En esta ocasión, se proponen diversas actividades relacionadas a la música, el teatro y otras ramas del arte. En una provincia rica culturalmente, estos son los espectáculos recomendados para el 22 de noviembre.
Artificio
La música se aproxima con Artificio. La banda de rock and pop desplegará acordes en Pirca, en una noche ideal para compartir con amigos. El sábado 22, la propuesta está servida a la mesa y con una buena birra en mano, disfrutá de los mejores temas.
- Ubicación: Pirca Maipú
- Hora: 22:00
- Precio: $8.000
Podés reservar tu lugar al 2613378108.
En el aire
Un espectáculo unipersonal donde Facundo Arana se pone en la piel de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.
- Ubicación: Teatro Mendoza
- Hora: 21:30
- Precios: Platea Baja (Filas 1 a 12): $30.000. Platea Baja (Filas 13 a 24): $27.000. Platea Alta: $25.000. Palcos Altos: $25.000. Pullman: $23.000
Adquirí tu entrada por entradaweb.com
Jorge Rojas
Una de las voces más emblemáticas de la música argentina, celebra dos décadas de carrera solista con una gira nacional que promete ser una verdadera fiesta de canciones y emociones compartidas.
- Ubicación: Auditorio Ángel Bustelo
- Hora: 21:00
- Precios: Sector A - $65.000. Sector B - $55.000. Sector C - $45.000 y Sector D - $35.000
Adquirí tu entrada por paseshow.com.ar.
Franky Style
De Neuquén para el mundo. El rapero argentino se presentará en Mendoza con su “Street Credit Tour” para repasar los himnos de su carrera y adelantar nueva música.
- Ubicación: Nido Club
- Hora: 21:00
- Precios: $35.000
Adquirí tu entrada por entradaweb.com