Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 22 de noviembre

El verano golpea las puertas y se aproximan los calores, ideales para salir de casa. En esta ocasión, se proponen diversas actividades relacionadas a la música, el teatro y otras ramas del arte. En una provincia rica culturalmente, estos son los espectáculos recomendados para el 22 de noviembre .

La música se aproxima con Artificio . La banda de rock and pop desplegará acordes en Pirca, en una noche ideal para compartir con amigos. El sábado 22, la propuesta está servida a la mesa y con una buena birra en mano, disfrutá de los mejores temas.

Un espectáculo unipersonal donde Facundo Arana se pone en la piel de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.

Jorge Rojas

Una de las voces más emblemáticas de la música argentina, celebra dos décadas de carrera solista con una gira nacional que promete ser una verdadera fiesta de canciones y emociones compartidas.

Ubicación : Auditorio Ángel Bustelo

: Auditorio Ángel Bustelo Hora : 21:00

: 21:00 Precios: Sector A - $65.000. Sector B - $55.000. Sector C - $45.000 y Sector D - $35.000

Adquirí tu entrada por paseshow.com.ar.

Franky Style

De Neuquén para el mundo. El rapero argentino se presentará en Mendoza con su “Street Credit Tour” para repasar los himnos de su carrera y adelantar nueva música.

Ubicación : Nido Club

: Nido Club Hora : 21:00

: 21:00 Precios: $35.000

Adquirí tu entrada por entradaweb.com