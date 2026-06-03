Mario Pergolini recibió en Otro Día Perdido la visita de Carlos Belloso , querido actor que ha participado de diferentes producciones audiovisuales como Tumberos, Sos mi Vida y La Odisea de los Giles. En medio de la entrevista y recordando sus personajes, sorprendió al conductor.

Belloso interpretó a El Vasquito en la novela Campeones de la Vida. El periodista le recordó este papel y el actor sostuvo que le tiene mucho cariño al personaje : "Es como el más popular, eran los productores de Polka y de Adrián Suar".

Posteriormente, contó que "lo primero que hago es RDT con Carlin Calvo y ahí hacía de un barra brava visco" . En ese sentido, a Mario Pergolini se sorprendió y Carlos argumentó que era el único que podía ver a cámara y en ese momento puso los ojos viscos, lo que dejó sin palabras al conductor.

Carlos Belloso dejó sin palabaras a Mario Pergolini al demostrar un sorpresivo talento: el momento viral

"¿Tenías que estar toda la escena haciendo así? "¡Qué dolor de cabeza!", sentenció Mario al ver este talento de su entrevistado. El momento fue uno de los más virales en las redes sociales.

Captura de pantalla 2026-06-03 081739 Carlos Belloso junto a Mario Pergolini. Foto: captura de video / El Trece.

Pergolini lo intentó hacer, pero claramente no pudo y quedó sin palabras: "Lo voy a intentar, me estoy esforzando por mover un ojo y no puedo. Me estoy por desgarrar un ojo", sentenció.