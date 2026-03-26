Así es "Casual", la comedia que llega a calle Corrientes con un elenco estelar: cuándo se estrena

La obra de teatro "Casual", escrita por Federico Viescas y premiada en el Concurso Contar 2025, desembarca en Calle Corrientes. Cuándo y dónde.

La comedia "Casual", ganadora del Concurso Contar 2025, llegará a la calle Corrientes el 15 de abril. Escrita por Federico Viescas y con un elenco integrado por Carlos Belloso, Diego Gentile y Malena Guinzburg, promete ser una de las apuestas más originales de esta temporada.

El elenco está integrado por Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich. En tanto, la dirección está a cargo Pablo Fábregas.

La producción reúne a Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti; Coqui Faroni; Juan Iacoponi, Pablo Kompel y Ariel Stolier; Andy Ovsejevich; Tomás Rottemberg y Diego Scott.

Casual, la obra de comedia que llega a la calle Corrientes. La obra Casual llegará a la calle Corrientes el 15 de abril. Gentileza Soy Prensa De qué trata "Casual" La obra de comedia sigue a Leticia, quien cae en coma tras sufrir un accidente. “En la clínica se reúnen sus amigos: un abogado sin escrúpulos, una médica al borde del colapso, una hippie fan del clona y un agente inmobiliario insoportable. Para entender qué pasó, deciden revisar su celular. Pero lo que encuentran abre una puerta inesperada: una aplicación de encuentros casuales revela una vida secreta de Leticia que ninguno imaginaba”, se puede leer en la sinopsis oficial.

“Entre el morbo y la culpa, la investigación se descontrola cuando las citas empiezan a llegar. Una versión desconocida de su amiga sale a la luz y los obliga a confrontar sus propios prejuicios para aceptarla. ¿Cuánto conocemos realmente a las personas que queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a invadir la vida privada de los demás? Y, ya que estamos… ¿cómo es posible hacer un trío de a dos? Solo respuestas incorrectas”, reza la sinopsis.