El inesperado proyecto cinéfilo que Mario Pergolini se comprometió a producir: "El año que viene lo tenemos"

El invitado especial de la noche confesó su fanatismo por el terror y le lanzó una fuerte propuesta al conductor, quien aceptó el desafió.

Mario Pergolini y Carlos Belloso protagonizaron un gran momento en Otro día perdido. En una charla distendida donde repasaron la carrera del actor, la conversación derivó en una de las grandes pasiones ocultas de Belloso: el género de terror. El ida y vuelta fue escalando de tal manera que, el empresario terminó comprometiéndose a producir un próximo proyecto de ficción del actor.

Todo comenzó cuando Belloso admitió que le encanta el terror, aunque lamentó no haber podido explorar el género tanto como le hubiera gustado a lo largo de su trayectoria.

La sorpresiva propuesta y la respuesta de Pergolini Embed - Mario Pergolini y Carlos Belloso

Al profundizar en qué tipo de historias le atraen, el actor de Tumberos e Yago diferenció el terror tradicional de monstruos o zombis del suspenso más perturbador. "A mí me gusta más el del enfermito... el no entender la realidad, el no comprender y no empatizar con algo que está más allá", detalló el intérprete, argumentando el enorme potencial narrativo que tiene el encierro y la salud mental.

En ese sentido, Belloso recordó lo que fue la atmósfera de Tumberos y reveló un viejo anhelo que nunca pudo concretar en la televisión abierta: "Yo quería hacer un Tumberos pero en un neuropsiquiátrico". Fue allí cuando Pergolini lanzó la idea de una serie de terror estructurada en cinco capítulos, de unos 40 minutos.