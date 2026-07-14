A Mario Pergolini le cambió la cara en vivo cuando Teté Coustarot le hizo una impactante confesión que lo involucra

La periodista dejó sin palabras al conductor cuando le hizo una revelación sobre la importancia que tuvo Pergolini en un momento clave de su vida.

La visita de Teté Coustarot a Otro día perdido dejó un momento inesperado cuando la periodista sorprendió a Mario Pergolini con un agradecimiento muy personal. Durante la charla, recordó un episodio ocurrido años atrás y reveló que el conductor tuvo un gesto que la ayudó a salir adelante en una etapa muy difícil de su vida.

"Te quiero contar una cosa que vos nunca te enteraste el bien que me hiciste. Viste que todo el mundo acá viene y te put..., te dice cosas horribles…", empezó diciendo la comunicadora.

Esto fue lo que le dijo Teté Coustarot a Mario Pergolini en Otro día perdido En ese contexto, Coustarot explicó que el hecho ocurrió mientras trabajaba en Siglo XX, poco después de atravesar una dolorosa separación que la había dejado sumida en una fuerte depresión. Según contó, un día recibió un llamado telefónico de Pergolini durante su programa y aquella conversación terminó marcándola.

"Cuando hacía Siglo XX me había separado después de muchos años y estaba con una depresión horrible. Un día llegué a mi casa y vos me llamaste desde tu programa. Tenías esta actitud divertida, socarrona. Me acuerdo que me dijiste: 'Por favor, la cantidad de tipos que tendrás ahí esperándote'", rememoró la modelo.