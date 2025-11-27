Gonzalo Montiel hizo un contundente posteo tras la detención de Nicolás Payarola: "Llegó el día..."

Un fuerte operativo policial sacudió la tranquilidad de Nordelta este jueves, culminando con la aprehensión del reconocido letrado Nicolás Payarola, que supo moverse en los círculos más altos del fútbol y el espectáculo. Agentes de la Justicia, bajo las órdenes del fiscal Cosme Irribarren de la UFI N°6 de Benavídez, allanaron las oficinas y el domicilio del sospechoso, quien enfrenta graves cargos por administración fraudulenta y lavado de activos. La investigación apunta a un esquema delictivo que habría afectado a más de una decena de víctimas, generando un perjuicio económico incalculable. Gonzalo Montiel, reconocido futbolista argentino, tras haber padecido las maniobras financieras del abogado, no dudó en expresarse en redes sociales tras la detención.

Entre los damnificados más reconocidos por esta red de engaños figura Montiel, actual jugador de River Plate y figura de la Selección Argentina. Según se desprende del expediente judicial, el deportista y su padre confiaron en este profesional para gestionar inversiones, entregando una suma cercana a los 700.000 dólares. El dinero, que teóricamente estaba destinado a la sociedad M&A Desarrollos Inmobiliarios para proyectos de construcción, nunca llegó a su destino, desatando una batalla legal que hoy tiene su primer gran resultado con las esposas puestas en las muñecas del acusado.

La reacción del círculo de Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel le dio el triunfo a River sobre la hora. Foto: Fotobaires Gonzalo Montiel publicó el descargo que hizo su pareja tras la detención de Nicolás Payarola. Foto: Fotobaires La noticia de la captura resonó inmediatamente en el entorno del futbolista, quienes esperaban esta resolución desde hace tiempo. A través de las redes sociales, Jacqueline Soledad, la pareja al jugador, expresó el desahogo familiar ante lo que consideran el fin de una etapa de injusticia. El propio Montiel compartió estas palabras, validando el sentimiento de alivio tras el conflicto económico y personal que mantuvieron con quien debía proteger sus intereses patrimoniales.

El mensaje publicado fue contundente y no se guardó nada contra el detenido y sus presuntos cómplices: “La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día donde se hizo JUSTICIA, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente. Así como también su clan mafioso, Sofía Ferrarazzo, Marina Lema y Mario Chamorro, entre otros. Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola. Estafador, delincuente”. Estas declaraciones evidencian que el vínculo se rompió no solo por el dinero, sino por una traición a la confianza depositada durante años.