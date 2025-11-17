Una buena para Gallardo: los 5 nombres clave que recuperará River para los octavos de final

Pensando en los playoffs, River tendrá a disposición a muchos importantes futbolistas que no pudieron estar presentes frente a Vélez.

River Plate continúa adormecido y no levanta cabeza ni desde los resultados ni desde el funcionamiento. Este domingo volvió a mostrar muchas falencias en el 0-0 con Vélez en el Amalfitani, quedó al borde de no clasificar a la Copa Libertadores y depende de una serie de potenciales escenarios para poder entrar.

Habiendo finalizado sexto en la Zona B, ya sabe que jugará, por lo menos, la primera instancia de los playoffs en condición de visitante. Su rival aún no está definido, pero no saldrá de Unión de Santa Fe, Racing o Barracas Central. Contra cualquiera de los tres que le toque, Marcelo Gallardo puede permitirse esbozar una sonrisa, ya que recuperará a 5 jugadores clave que no pudieron estar presentes ante el Fortín.

Los 5 jugadores que recuperará River Plate Independiente Rivadavia River semifinalñes Copa Argentina Marcos Acuña Marcos Acuña ya cumplió la fecha de sanción. Fotobaires Dos de ellos son Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, quienes habían llegado a la quinta tarjeta amarilla en el Superclásico en la Bombonera y recibieron una fecha de suspensión. Cumplida la sanción, ya pueden reintegrarse al equipo. También regresarán Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que se perdieron el último partido por las convocatorias a las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

Por último, está el caso de Gonzalo Montiel, quien fue baja el domingo por una molestia en su rodilla, pero que deberá volver al equipo casi de manera obligatoria, puesto que su reemplazante, Fabricio Bustos, salió lesionado en el Amalfitani. Este lunes se confirmó que sufrió un desgarro.