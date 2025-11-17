Sufre Gallardo: se confirmó la lesión de Fabricio Bustos y ¿River lo pierde para los playoffs?

Luego de pedir el cambio entre lágrimas en el 0-0 de River ante Vélez, Fabricio Bustos se hizo estudios médicos y el parte médico no es alentador. Qué tiene y cuando volvería.

River parece estar encerrado en una nube negra y, en medio de la profunda crisis futbolística, no para de recibir cachetazos y malas noticias. Eso no solo aplica a la hora de hablar de la clasificación del Millonario a la Copa Libertadores 2026 (por ahora está en puestos de Sudamericana), sino que también por una lista de lesionados que empieza a ser otro problema importante para Marcelo Gallardo luego de lo ocurrido con Fabricio Bustos en Liniers.

El Tractor fue titular en el empate sin goles ante Vélez y pidió el cambio a los 20 minutos del primer tiempo por una fuerte dolencia física. El lateral derecho se retiró entre lágrimas del campo de juego del José Amalfitani y este lunes pasó por la clínica para hacerse los estudios correspondientes, que confirmaron lo que se temía desde un principio.

Fabricio Bustos se lesionó en el primer tiempo Se confirmó el desgarro de Fabricio Bustos: los tiempos de recuperación no le juegan a favor Es que el parte médico indica que sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, motivo por el que estará entre tres y cuatro semana afuera de las canchas. ¿El problema? Justamente durante ese tiempo se jugarán los playoffs del torneo Clausura, por lo que es casi un hecho que el ex Independiente se perderá la definición completa si se respetan los tiempos de recuperación.

Para el mayor de los colmos, el defensor había ido desde el arranque en reemplazo de Gonzalo Montiel, quien ni siquiera estuvo entre los citados al estar recuperándose de un esguince de tobillo y fue preservado para la recta final. Por esta razón, Gallardo se vio obligado a hacer debutar al juvenil Agustín Obregón en el 0-0 frente al Fortín.