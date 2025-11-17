¡Festeja Barcelona! El club confirmó que volverá a jugar en el Camp Nou luego de 2 años y 6 meses

Luego de una larga espera, el Barcelona regresará al Camp Nou para recibir el próximo fin de semana a Athletic Bilbao por la fecha 13 de La Liga. Los detalles.

Después de una larga espera, el Barcelona vuelve a su casa. Este sábado 22 de noviembre, por la fecha 13 de La Liga, el equipo de Hansi Flick recibirá al Athletic Bilbao en lo que será el regreso oficial al renovado Spotify Camp Nou tras más de dos años y seis meses de remodelaciones.

Si bien se sabía que el regreso era inminente, el posteo que publicó el gigante español en las redes terminó de confirmar la tan ansiada vuelta a su estadio. “Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos. Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou”, fue el mensaje que publicó el club y que, lógicamente, tomó una rápida repercusión entre los hinchas blaugranas que festejaron el histórico anuncio.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.

Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/2wQXnknQ8H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025 Cuándo fue el último partido de Barcelona en el Camp Nou Para recordar la última vez que el Barcelona jugó en el Camp Nou hay que remontarse al 28 de mayo de 2023, cuando cerró su participación en el campeonato español de aquel año con una goleada 3-0 ante Mallorca.

Esa fecha, además, marcó las despedidas de Sergio Busquets y Jordi Alba del elenco catalán. Luego, las dos leyendas terminaron arreglando su llegada al Inter Miami de Lionel Messi, quien casualmente visitó el renovado estadio hace algunos días atrás de manera sorpresiva generando un tremendo revuelo en España.