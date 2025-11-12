Joan Laporta, desafiante tras la visita de Messi al Camp Nou: "No me arrepiento de nada"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a referirse a la salida del astro argentino del club catalán en 2021.

El presidente del FC Barcelona volvió a pronunciarse sobre la salida de Lionel Messi.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a pronunciarse sobre la salida de Lionel Messi de la institución, luego del revuelo generado por la reciente visita del astro argentino al Camp Nou. “No me arrepiento de nada”, afirmó el dirigente, quien también estaba al frente del club cuando se produjo la partida del jugador en 2021.

Laporta defendió su decisión de aquel momento y remarcó que “la institución está por encima de todo”. Además, agregó: “Me hubiera gustado un mejor final, pero en este caso no pudo ser. Si el homenaje logra de alguna manera rehacer todo lo que no acabó de salir bien, pues fantástico”.

Sorpresa por la visita de Lionel Messi Consultado sobre la presencia de Messi en el Camp Nou, Laporta admitió que se enteró de manera inesperada y destacó el gesto del argentino. “No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Fue un acto espontáneo de barcelonismo. Terminó de cenar y le apeteció venir con unos amigos”, explicó el dirigente de 63 años.

messi 2 Joan Laporta aseguró que la visita de Messi al Camp Nou lo tomó por sorpresa. Instagram/@leomessi Laporta también aseguró que la relación entre ambos “es correcta” e insistió en que el club planea organizar un partido despedida. “Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando el estadio esté terminado tendrá una capacidad para 105 mil hinchas”, afirmó.

Un homenaje en marcha El presidente azulgrana confirmó que Barcelona ya trabaja en la organización de ese homenaje. “Es el reconocimiento al mejor jugador de la historia y nos gustaría ofrecerle lo que se merece. Creo haber oído declaraciones suyas en las que comentaba que también le gustaría que así fuera”, manifestó Laporta.