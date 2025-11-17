La emoción de Nacho Russo cuando le entregaron la camiseta de Boca en honor a su padre: "Es una señal de la vida"
Ignacio Russo, hijo de Miguel, recibió la camiseta homenaje del histórico DT de manos de Agustín Eugui, el productor rural uruguayo que la encontró.
En el triunfo del domingo de Boca Juniors por 2-0 ante Tigre tuvo un condimento especial y muy emotivo. Ignacio, el hijo de Miguel Ángel Russo, visitó la Bombonera por primera vez desde el velorio de su padre, y fue recibido por una fuerte ovación del público local, al grito de "Olé, olé, olé, Russo, Russo...".
Pero este reconocimiento no fue el único gesto para con el joven delantero del Matador. Una vez finalizado el encuentro, Agustín Eugui, el productor rural uruguayo que encontró la camiseta en honor al histórico DT, le entregó el manto en mano. Edinson Cavani, quien se encargó de contactar a su compatriota tras su hallazgo, estuvo presente en el "traspaso" del manto.
La emoción de Ignacio Russo cuando le entregaron la camiseta en honor a su padre
"Es muy fuerte porque es una señal de la vida de que sigue estando entre nosotros. Se me puso la piel de gallina y cuando la encontró, también. Desde que la encontró que la quería ver, la quería oler, la quería tener", declaró Nacho con la voz quebrada y al borde de las lágrimas en diálogo con El Canal de Boca, tras recibir la prenda.
Luego, les dedicó unas palabras a los dos uruguayos, responsables del momento: "Te agradezco del corazón, Agustín, por el gesto que tuviste, y a vos también, Edinson, por contactarte y gestar esto rápido". Y sentenció, emocionado: "No puedo creerlo, la cantidad de cosas que me pasaron en este mes y medio, son señales de vida de que sigue estando acá".
Cavani, por su parte, también habló al respecto: "Son señales que se dan. Cuando uno es creyente, cree en esas cosas y acá pasa todo. Él (Agustín) llama a mi compadre, que es el padrino de India, había una conexión muy fuerte, porque enseguida lo llama y lo primero que pensé fue guardársela de una, para él. La idea siempre fue esta y que Nacho, con la familia hagan lo que sientan con la camiseta, algo que para él es super valioso", aseguró el goleador.