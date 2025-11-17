La emoción de Nacho Russo cuando le entregaron la camiseta de Boca en honor a su padre: "Es una señal de la vida"

En el triunfo del domingo de Boca Juniors por 2-0 ante Tigre tuvo un condimento especial y muy emotivo. Ignacio, el hijo de Miguel Ángel Russo, visitó la Bombonera por primera vez desde el velorio de su padre, y fue recibido por una fuerte ovación del público local, al grito de "Olé, olé, olé, Russo, Russo...".

La emoción de Ignacio Russo cuando le entregaron la camiseta en honor a su padre La emoción de Ignacio Russo cuando le entregaron la camiseta en honor a su padre "Es muy fuerte porque es una señal de la vida de que sigue estando entre nosotros. Se me puso la piel de gallina y cuando la encontró, también. Desde que la encontró que la quería ver, la quería oler, la quería tener", declaró Nacho con la voz quebrada y al borde de las lágrimas en diálogo con El Canal de Boca, tras recibir la prenda.

Luego, les dedicó unas palabras a los dos uruguayos, responsables del momento: "Te agradezco del corazón, Agustín, por el gesto que tuviste, y a vos también, Edinson, por contactarte y gestar esto rápido". Y sentenció, emocionado: "No puedo creerlo, la cantidad de cosas que me pasaron en este mes y medio, son señales de vida de que sigue estando acá".