La confesión del hijo de Miguel Ángel Russo antes de enfrentar a Boca en la Bombonera: "Si hago un gol, voy a..."

Ignacio Russo jugará un partido especial ante el club de su padre e hizo una promesa si le convierte a Boca en la Bombonera.

El fútbol argentino todavía llora a Miguel Ángel Russo, pero su legado sigue vivo en cada cancha. Uno de los que más lo honra es su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, quien este domingo visitará la Bombonera para enfrentar a Boca, el último club en el que su padre fue técnico.

Nacho atraviesa un momento muy especial. A pocas horas de la partida de Miguelo, pidió ser titular ante Newell’s, el clásico rival de Rosario Central, donde su padre es ídolo eterno. Aquella tarde marcó un gol y emocionó a todos con su homenaje, mostrando el tatuaje con la frase que identificó al recordado entrenador: “Todo se cura con amor”.

Ahora, el destino lo pone otra vez frente a una historia cargada de sentimientos. "Es como de película, como que parece guionado. Pero ojalá sea un lindo partido que podamos disfrutar todos", contó en diálogo con TyC Sports, a días del duelo en la Bombonera.

El delantero también fue consultado sobre qué haría si le toca convertir un gol frente al Xeneize, y su respuesta conmovió: “Si me toca convertir, le pediré perdón al cielo”.