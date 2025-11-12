El productor rural que encontró la camiseta de Russo reveló que un referente de Boca se comunicó con él: "Me llamó para..."

Agustín Eugui, el joven que halló el manto en homenaje a Russo, contó que una importante figura de Boca se contactó con él tras conocerse la noticia.

A poco más de un mes de su fallecimiento, Miguel Ángel Russo volvió a ser noticia. Es que la camiseta que había hecho Boca Juniors en su homenaje y elevó a los cielos el pasado 18 de octubre, en la previa del partido ante Belgrano en la Bombonera, finalmente apareció ayer en Cañada Nieto, un pequeño pueblo de Soriano, Uruguay.

El manto fue encontrado por Agustín Eugui, un productor rural, en plena jornada laboral. Al darse cuenta de su hallazgo, se lo comunicó a sus conocidos y rápidamente el descubrimiento se hizo viral en redes sociales. Este miércoles, el joven uruguayo habló con numerosos medios y reveló que un importante referente del Xeneize se comunicó con él.

Edinson Cavani llamó al productor rural que encontró la camiseta de Boca Edinson Cavani llamó al productor rural que encontró la camiseta de Boca "Hoy a la tarde me llamó Edinson Cavani. Nunca tuve una relación con él, pero es amigo de mi primo, que a la vez mi primo es el padrino de su hija. Yo ayer le mandé la foto, avisándole que la había encontrado, y le dije: 'Mandásela a Cavani'", contó esta noche en el programa Presión Alta, por la señal de TyC Sports.

"Se ve que ahí Edi le dijo que la quería para hacer un homenaje y bueno, hoy a la tarde me llamó. hablamos un rato y a mí me temblaba todo. A mí que me gusta el fútbol, fue algo muy especial", se explayó notoriamente emocionado, no pudiendo creer todo lo que le está tocando vivir en las últimas 24 horas.