Qué dijo Claudio Úbeda sobre su continuidad como DT de Boca luego de ganar el Superclásico: "Estamos súper contentos, pero..."

Tras vencer a River en la Bombonera, Claudio Úbeda fue consultado por su futuro como entrenador de Boca en el 2026.

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en la Bombonera con mucha autoridad en una nueva edición del Superclásico disputada este domingo en la Bombonera. Con este triunfazo, logró asentarse en la punta de la Zona A del Clausura, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y profundizó la crisis de su eterno rival.

De la mano de Claudio Úbeda, que ya lleva 6 partidos dirigidos (4 desde que lo confirmaran en el cargo tras la muerte de Miguel Ángel Russo), el Xeneize ha logrado levantar mucho su nivel y ya se ilusiona con volver a pelear por cosas importantes la próxima temporada. Aunque la gran incógnita es quién estará manejando los hilos en el banco.

Claudio Úbeda habló sobre su continuidad Claudio Úbeda habló sobre su continuidad "Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que nosotros estamos súper contentos y conformes en el lugar en el que estamos. Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, en la que tenemos todo. No solamente buenos jugadores, sino también buena gente", apuntó el Sifón al ser consultado por su futuro como DT azul y oro en la conferencia de prensa.

"Es lindo ir al predio y vivir el día a día con toda la gente. El predio de Boca es un predio integrador. A veces dependés mucho de los resultados para que el día a día se vea, pero nosotros estamos muy conformes", agregó en el mismo sentido, dejando en claro que su intención es quedarse, aunque la decisión final está en otras manos.