El presidente de la Corte Suprema habló de todo en modo hincha de Boca: Úbeda, Zeballos, Riquelme, ampliación de la Bombonera y más

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y fanático xeneize, analizó desde el estadio el presente de Boca, sus figuras y la gestión actual del club.

Boca Juniors venció 2-0 a Tigre este domingo como local y cerró de gran manera la fase regular del torneo Clausura, en el cual comenzó de un modo algo turbulento, pero pudo repuntar en el tramo final. En una Bombonera explotada de gente, se destacó la presencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El magistrado de 69 años, que está a la cabeza del máximo tribunal de justicia de Argentina desde 2021, es un reconocido hincha xeneize, ha expresado su fanatismo en muchas oportunidades y hasta escribió un libro sobre su pasión, titulado Cien años de multitud. Anoche estuvo presente en el estadio durante el duelo contra el Matador, empilchado con la indumentaria azul y oro (una imagen poco conocida de él) y habló del buen presente del equipo.

"Estoy contento por el equipo, un poco más después del Superclásico, pero lo importante es tratar de ganar el campeonato. Contra River siempre es el partido más importante del año, pero hay que salir campeones", señaló en diálogo con el periodista Julio Pavoni para Cadena Xeneize, la transmisión de Boca en Radio Continental, desde la cabina de prensa.

En ese sentido, se refirió al presente del Changuito Zeballos, quien fue la figura ante el Millonario y en este tramo final del torneo: "Me alegro mucho por él, porque tuvo muchos contratiempos desde muy joven. Hay que estar muy maduro para levantarse, más en este club, y jugar como jugó el otro día", destacó. Y remarcó: "Él quería un acompañante en la mitad de la cancha, y ahora con Paredes lo tiene, que le pone pelotas en cortada".

A su vez, Rosatti opinó también sobre otros aspectos del plantel: "Falta un poquito más por el lado de Carlos Palacios; yo le daría oportunidades a Kevin Zenón. También estoy muy contento que Ander Herrera tenga minutos en Primera. Creo que nos va a dar muchas satisfacciones, si no se lesiona".