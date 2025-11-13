Julio De Vido se entregó en Tribunales para cumplir la pena por la tragedia de Once

El exministro de planificación se presentó en Comodoro Py obedeciendo la orden del TOF 4 luego que la Corte Suprema dejara firme la condena por la tragedia ferroviaria. Por otra parte, el tribunal de la causa cuadernos rechazó su pedido ser exceptuado de participar de la audiencia del juicio de esta jornada.

El exministro de planificación federal Julio Miguel De Vido se presentó en Tribunal Oral Federal Número 4 en Comodoro Py 2002 para cumplir la orden del juez federal Ricardo Basílico, luego que la Corte dejara firme la condena de 4 años de prisión por la tragedia de Once.

Julio De Vido llegó procedente de su casa de Zárate, acompañado de su hijo. En el subsuelo del edificio de tribunales lo esperaban sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro con quienes subió directamente al sexto piso. Allí se encuentra desplegado un fuerte operativo de seguridad con efectivos de la Policía Federal, Policía de la Ciudad y del Servicio Penitenciario Federal.

En este momento el exfuncionario se encuentra dentro del TOF4, se espera que tras notificarse de su detención, sea sometido a una revisación médica de rigor para comprobar su actual estado de salud y trasladado en las próximas horas al hospital del Complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza.

Así llegaba De Vido a Comodoro Py Se entrega De Vido Según pudo conocer MDZ, la defensa del exministro le solicitó al Tribunal Oral Número 7 ser exceptuado de la audiencia de esta jornada de la causa cuadernos, donde también está imputado y de la cual se continuará la lectura de la acusación. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechazaron el planteo.

Durante el mediodía de este miércoles, su defensa pidió la detención domiciliaria argumentando cuestiones de salud como insulinodependencia, hipertrofia ventricular y problemas respiratorios. Dato no menor es que De Vido cumple con la edad para acceder al beneficio que será evaluado por el magistrado Ricardo Basílico, quien tiene a su cargo la ejecución de la pena.