Ordenan detener a Julio De Vido por la causa de la tragedia de Once
Lo dispuso el Tribunal Oral Número 4 luego que la Corte Suprema dejara firme la pena de 4 años de prisión por administración fraudulenta. El exministro deberá entregarse este jueves en Comodoro Py.
El juez federal Ricardo Basílico ordenó la inmediata detención del exministro de planificación federal, Julio De Vido, en el tramo de la causa por la tragedia ferroviaria de Once, que se cobró la vida de 51 personas en febrero de 2012.
Más temprano, los ministros la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la condena de cuatro años de prisión tras rechazar diversas objeciones planteadas por la defensas al considerarlas "inadmisibles".
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...