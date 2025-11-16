El conmovedor homenaje que le hará Boca a Miguel Ángel Russo, en la visita de su hijo Nacho con Tigre

Boca recibirá a Tigre en un partido que contará con la presencia de Ignacio Russo, hijo de Miguelo, a quien el club le preparó una bienvenida muy especial.

La Bombonera vivirá este domingo una noche cargada de emoción. Boca jugará ante Tigre por la última fecha torneo Clausura, pero el clima previo estará atravesado por un homenaje muy sentido a Miguel Ángel Russo aprovechando la visita de su hijo Ignacio, delantero del Matador, a quien el club le preparó una sorpresa única.

El atacante había dicho presente en el homenaje realizado antes del partido con Belgrano y es un hecho que será una muy jornada especial para él y toda su familia, Y más aún luego de que trascendiera la noticia de que el club volverá a recordar al fallecido entrenador a través de un gesto conmovedor que se llevará a cabo antes de comenzar el encuentro en el Templo.

La historia sumó un giro inesperado con la aparición de la camiseta que se había lanzado durante el homenaje del 18 de octubre, previo a la derrota 1-2 contra el Pirata, y que, increíblemente, terminó en un campo de Uruguay. El que la encontró fue Agustín Eugui, un productor rural de Cañada Nieto, que la vio mientras cortaba el pasto con su tractor.

Camiseta Russo @BocaJrsOficial El homenaje que preparó Boca para recibir a Nacho Russo, hijo de Miguelo y delantero de Tigre Cuando Boca supo del hallazgo, Edinson Cavani lo llamó para acordar una sorpresa especial para este domingo: Eugui, que se puso a disposición desde el primer momento y había recibido el agradecimiento de la familia por encontrarla, viajará a Buenos Aires y le entregará la simbólica casaca a Nacho Russo en la ceremonia que antecederá al partido.